UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество

Фото: харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине судья получил 7 лет тюрьмы за взятку, которую брал в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись оглашение приговора.

Судья Дзержинского районного суда города Харькова Сергей Лазюк, был обвиняемым в объединенном деле по факту получения неправомерной выгоды.

Как отметили в прокуратуре, уголовное производство по факту взяточничества открыли еще в марте 2015 года. Одно дело расследовала Генеральная прокуратура, однако состав преступления не нашла и закрыла производство. Другое дело уже расследовало НАБУ и САП, которые и передали его в суд. Уже в ВАКС дела объединили в одну по ходатайству прокурора.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности судьи и должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Также к указанному лицу применена спецконфискация - суд обязал взыскать 500 долларов США (размер неправомерной выгоды, которую получил судья).

Судья Лазюк известен тем, что назначал административные наказания участников Євромайдану, а также признал законным решение Харьковского горсовета относительно особого статуса русского языка.

Напомним, что ранее ВАКС уже выносил приговоры за аналогичные преступления. Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку в сумме 2 тысячи гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков