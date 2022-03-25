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Харьковский рынок "Барабашово" снова загорелся после обстрела

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Харьков, Пятница 25 марта 2022 16:28
Харьковский рынок "Барабашово" снова загорелся после обстрела Фото: рынок "Барабашово" снова попал под обстрелы (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска в очередной раз обстреляли рынок "Барабашово" в Харькове. В результате возник пожар, но угрозы масштабного распространения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы ТЦ "Барабашово".

Сообщается, что в результате обстрела загорелись около 20 торговых объектов. На данный момент пожар локализован усилиями местных сотрудников.

Также сообщается, что масштабного распространения огня удалось избежать благодаря системе пожаротушения.

"В настоящее время территория оцеплена. Ведутся работы по полной ликвидации пожара. Работа волонтерского хаба, осуществляющего деятельность на территории торгового центра, не останавливалась", - отметила администрация.

Напомним, до этого в середине марта после обстрела был большой пожар на "Барабашово", при его тушении погиб спасатель.

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Харьков Барабашово Война России против Украины
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