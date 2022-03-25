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Харківський ринок "Барабашово" знову загорівся після обстрілу

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Харків, П'ятниця 25 березня 2022 16:28
Харківський ринок "Барабашово" знову загорівся після обстрілу Фото: ринок "Барабашово" знову потрапив під обстріли (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська в черговий раз обстріляли ринок "Барабашово" в Харкові. В результаті виникла пожежа, але загрози масштабного поширення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби ТЦ "Барабашово".

Повідомляється, що в результаті обстрілу загорілися близько 20 торгових об'єктів. На даний момент пожежу локалізовано зусиллями місцевих співробітників.

Також повідомляється, що масштабного поширення вогню вдалося уникнути завдяки системі пожежогасіння.

"В даний час територія оточена. Ведуться роботи по повній ліквідації пожежі. Робота волонтерського хаба, що здійснює діяльність на території торгового центру, не зупинялася", - зазначила адміністрація.

Нагадаємо, до цього в середині березня після обстрілу була велика пожежа на "Барабашово", при її гасінні загинув рятувальник.

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Харків Барабашово Війна Росії проти України
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