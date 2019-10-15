Харьковский "Олимп" Ярославского досрочно стал пятнадцатикратным чемпионом Украины по регби-15

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В 2019 году харьковский "Олимп" Ярославского собрал все награды украинского регби

Харьковский регбийный клуб "Олимп", президентом которого является известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, пополнил свою коллекцию наград очередным трофеем, досрочно став чемпионом по регби-15. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Ярославского.

На прошедших выходных харьковчане провели сразу два домашних поединка, но навязать игру подопечным Валерия Кочанова и Вадима Колышкина соперники не смогли. В итоге по сумме двух матчей игроки "Олимпа" набрали 207 игровых очков, пропустив при этом 0.

"Безусловно, проведенные на этих выходных игры мы рассматривали как подготовку к предстоящему матчу сборной Украины, который пройдёт в Харькове 26 октября. Но соперник или не мог, или просто не захотел навязывать нам борьбу. В итоге имеем такие огромные счета", - подчеркнул главный тренер РК "Олимп" Валерий Кочанов.

Статистика матчей:

12.10.2019

"Олимп" - "Политехник" - 89:0

Статистика матча:

Попытки: Новиков 3, Пономаренко 8, Литвиненко 10, 19, Косарев 17, 21, 56, 72, 74, 78, Церковный 51, Куценко 54, Царевский 80.

Реализации: Косарев 3, 8, 10, 17, 19, 21, 54, 56, 72, 74, 78, 80.

13.10.2019

"Олимп" - "Сокол" - 118:0

Статистика матча:

Попытки: Косарев 4, 7, 15, 70, 78, Черняченко 9, 54, Новиков 12, 66, Миланко 18, 20, 71, Мишинев 22, Скорбач 24, 28, Любый 26, Пономаренко 31, Гарькавый 72.

Реализации: Косарев 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 31, 54, 66, 72, 78, Миланко 20, 71.

В 2019 году харьковский "Олимп" Ярославского собрал все награды украинского регби: клуб стал десятикратным чемпионом по регби-7, пятнадцатикратным чемпионами по регби-15, а также в седьмой раз стал обладателем Кубка Украины по регби-7.

При поддержке бессменного президента Александра Ярославского, харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского - кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" - Валерий Кочанов.