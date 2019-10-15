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Харківський "Олімп" Ярославського достроково став п'ятнадцятиразовим чемпіоном України з регбі-15

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 16:24
Харківський "Олімп" Ярославського достроково став п'ятнадцятиразовим чемпіоном України з регбі-15
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У 2019 році харківський "Олімп" Ярославського зібрав всі нагороди українського регбі

Харківський регбійний клуб "Олімп", президентом якого є відомий український бізнесмен Олександр Ярославський, поповнив свою колекцію нагород черговим трофеєм, достроково ставши чемпіоном з регбі-15. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Ярославського.

На минулих вихідних харків'яни провели відразу два домашні поєдинки, але нав'язати гру підопічним Валерія Кочанова та Вадима Колишкіна суперники не змогли. В результаті за сумою двох матчів гравці "Олімпу" набрали 207 ігрових балів, пропустивши при цьому 0.

"Безумовно, проведені цими вихідними ігри ми розглядали як підготовку до майбутнього матчу збірної України, який пройде в Харкові 26 жовтня. Але суперник або не міг, або просто не захотів нав'язувати нам боротьбу. В результаті маємо такі величезні рахунки", - підкреслив головний тренер РК "Олімп" Валерій Кочанов.

Статистика матчів:

12.10.2019

"Олімп" - "Політехнік" - 89:0

Статистика матчу:

Спроби: Новіков 3, Пономаренко 8, Литвиненко 10, 19, Косарев 17, 21, 56, 72, 74, 78, Церковний 51, Куценко 54, Царевський 80.

Реалізації: Косарєв 3, 8, 10, 17, 19, 21, 54, 56, 72, 74, 78, 80.

13.10.2019

"Олімп" - "Сокіл" - 118:0

Статистика матчу:

Спроби: Косарєв 4, 7, 15, 70, 78, Черняченко 9, 54, Новіков 12, 66, Міланко 18, 20, 71, Мишиньов 22, Скорбач 24, 28, Любий 26, Пономаренко 31, Гарькавий 72.

Реалізації: Косарєв 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 31, 54, 66, 72, 78, Міланко 20, 71.

В 2019 році харківський "Олімп" Ярославського зібрав всі нагороди українського регбі: клуб став десятиразовим чемпіоном з регбі-7, п'ятнадцятиразовим чемпіонами з регбі-15, а також в сьомий раз став володарем Кубка України з регбі-7.

За підтримки незмінного президента Олександра Ярославського, харківський "Олімп" став найтитулованішим українським регбійним клубом, зібрав величезну колекцію найвищих спортивних нагород і домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського клубу Ярославського - кадрова основа національної збірної України з регбі, яку очолює тренер РК "Олімп" - Валерій Кочанов.

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