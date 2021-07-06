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Харьковский "Металлист" впервые с 2016 сыграл матч под своим названием

Автор: РБК-Украина

Харьковский "Металлист" вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим названием после длительного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте клуба.

"Желто-синие последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского "Динамо". Потом наступили 1878 дней безвременья", - говорится на сайте.

Матч состоялся на стадионе "Солнечный" в Пятихатках. Здесь в рамках предсезонной подготовки команда встретилась с ФК "Перемога" (Днепр).

"Игроки наконец вышли на поле так же, как в былые славные времена. Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH - все вернулось на свои места. "Металлист" наконец дома, - отмечается на сайте.

Напомним, 29 мая 2021 года Александр Ярославский, президент ФК "Металлист" в 2005-2012 гг., объявил о возрождении клуба. В тот день харьковский клуб второй лиги "Металл" сыграл свой последний матч против криворожского "Кривбасса", чтобы продолжить играть в национальном первенстве уже как ФК "Металлист".

Одновременно в Харькове начались работы по восстановлению футбольной инфраструктуры - стадиона, тренировочной базы, детской футбольной академии.

Как известно, "Металлист" развивается в формате частно-городского партнерства. Инфраструктурные объекты находятся в ведении города благодаря принятому облсоветом решению.

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Александр ЯрославскийМеталлистХарьковФутбол