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Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса

Автор: РБК-Украина

Депутаты городского совета Харькова прекратили полномочия мэра Геннадия Кернеса в связи с его смертью.

Об этом сообщает newsroom.

Сообщается, что проект поддержали 83 депутата, вопрос рассматривали без обсуждения.

Ранее комитет Верховной Рады обратился к секретарю Харьковского городского совета Игорю Терехову с просьбой предоставить решение горсовета, которым депутаты примут к сведению факт кончины мэра. Принятие документа открывает путь к назначению даты внеочередных выборов городского головы.

Напомним, Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года от осложнений COVID-19 в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение. За несколько дней до смерти у него отказали обе почки. На протяжении последних 6 лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, после покушения весной 2014 года он передвигался на инвалидной коляске.

По закону о местном самоуправлении, функции мэра будет исполнять секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов.

Недавно замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выборы мэра Харькова пройдут осенью 2021 года.

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Новости Украины Геннадий Кернес
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