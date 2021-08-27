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В Харьковский городской совет пришли с обысками: что известно

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители пришли с обысками в здание Харьковского городского совета. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФОПами и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", - рассказал он.

Чубенко отметил, что заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".

"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", - добавил представитель прокуратуры.

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ХарьковКиевский городской советкоррупция