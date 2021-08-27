В Харьковский городской совет пришли с обысками: что известно

Правоохранители пришли с обысками в здание Харьковского городского совета. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФОПами и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", - рассказал он.
Чубенко отметил, что заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".
"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", - добавил представитель прокуратуры.