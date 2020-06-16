Харьковский аэропорт Ярославского возобновил работу после карантина

Фото: аэропорт в Харькове (hrk.aero)

Билеты на все новые рейсы уже доступны к покупке на сайтах авиакомпании и аэропорта

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, возобновил работу по приему и отправке авиарейсов. В первый же день возобновления полетов между Харьковом и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM группы DCH Ярославского.

"15 июня в 22:05 в Международный аэропорт "Харьков" прибыл первый пассажирский самолёт после карантинного перерыва. Он выполнял рейс авиакомпании Windrose Airlines из Киева. В обратный путь самолёт отправился 16 июня в 7:40", - сообщила пресс-служба.

В дальнейшем компания Windrose Airlines будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Киев-Харьков-Киев.

"Этот маршрут стал первым регулярным направлением авиакомпании Windrose Airlines из Харькова. Авиакомпания расширяет географию внутренних перелётов, и уже предлагает гибкий график рейсов из Киева в Одессу, Днепр, Львов — по два-три вылета в день. Путь из Харькова в эти города с учётом пересадки в Борисполе будет занимать около четырёх часов", - добавила пресс-служба аэропорта.

Билеты на все новые рейсы уже доступны к покупке на сайтах авиакомпании и аэропорта, а также через билетные агентства.

Стоимость перелетов из Харькова в Киев составляет от 836 гривен.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, все перелёты осуществляются с соблюдением требований для предотвращения распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании воздушным авиатранспортом.

Напомним, международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Кроме того, аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) Международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.

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Автор: РБК-Украина