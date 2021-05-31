Харьковская ОГА выделила 1 млн грн на ремонт отделения больницы, об открытии которого уже отчиталась

Департамент капитального строительства Харьковской облгосадминистрации заключил дополнительное соглашение с ООО "Смарт Будстрой" по реконструкции приемного отделения больницы в Валках стоимостью 1,059 млн. грн.

Об этом стало известно из сайта Prozorro.

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", в 2020 году после проведения торгов с этой же компанией заключили соглашение на 15,37 млн грн.

Позже дополнительными соглашениями сумма уменьшилась вполовину, но в декабре уже без торгов подрядчику доплатили 4,24 млн грн. В апреле этого года чиновники отчитались, что работы уже завершены.