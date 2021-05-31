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Харьковская ОГА выделила 1 млн грн на ремонт отделения больницы, об открытии которого уже отчиталась

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Харьков, Понедельник 31 мая 2021 19:57
Харьковская ОГА выделила 1 млн грн на ремонт отделения больницы, об открытии которого уже отчиталась Фото: ремонт отделения больницы в Валках (facebook com)
Автор: РБК-Украина

Департамент капитального строительства Харьковской облгосадминистрации заключил дополнительное соглашение с ООО "Смарт Будстрой" по реконструкции приемного отделения больницы в Валках стоимостью 1,059 млн. грн.

Об этом стало известно из сайта Prozorro.

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", в 2020 году после проведения торгов с этой же компанией заключили соглашение на 15,37 млн грн.

Позже дополнительными соглашениями сумма уменьшилась вполовину, но в декабре уже без торгов подрядчику доплатили 4,24 млн грн. В апреле этого года чиновники отчитались, что работы уже завершены.

Напомним, ранее подобная ситуация была с реконструкцией приемного отделения Дергачевской ЦРБ.

28 апреля пресс-служба ХОГА сообщила о том, что завершился ремонт этого приемного отделения. Подрядчиком стала компания "Буд Гранд Украины", стоимость работ составила 12,4 миллиона гривен.

Однако уже 5 мая Департамент коммунального строительства ХОГА подписыал дополнительный договор на замену окон, демонтажные и другие работы - на 750 тысяч гривен. Деньги без получения тендера получил все то же ООО "Буд Гранд Украины".

Как известно, в ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

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