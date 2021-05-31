Харківська ОДА виділила 1 млн грн на ремонт відділення лікарні, про відкриття якого вже відзвітувала
Департамент капітального будівництва Харківської облдержадміністрації уклав додаткову угоду з ТОВ "Смарт Будстрой" щодо реконструкції приймального відділення лікарні у Валках вартістю 1,059 млн.грн.
Як повідомили в "Харківському антикорупційному центрі", у 2020 році після проведення торгів з цією ж компанією уклали угоду на 15,37 млн грн.
Пізніше додатковими угодами сума зменшилася вполовину, але в грудні вже без торгів підряднику доплатили 4,24 млн грн. У квітні цього року чиновники відзвітували, що роботи вже завершені.
Нагадаємо, раніше подібна ситуація була з реконструкція приймального відділення Дергачівської ЦРЛ.
28 квітня прес-служба ХОДА повідомила про те, що завершився ремонт цього приймального відділення. Підрядником стала компанія "Буд Гранд України", Вартість робіт склала 12,4 мільйона гривень.
Проте вже 5 травня Департамент комунального будівництва ХОДА підписав додатковий договір на заміну вікон, Демонтажні та інші роботи - на 750 тисяч гривень. Гроші без отримання тендеру отримав все те ж ТОВ "Буд Гранд України".
Як відомо, у листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.