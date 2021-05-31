ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Харківська ОДА виділила 1 млн грн на ремонт відділення лікарні, про відкриття якого вже відзвітувала

Новость на русском →
Харків, Понеділок 31 травня 2021 19:57
Харківська ОДА виділила 1 млн грн на ремонт відділення лікарні, про відкриття якого вже відзвітувала Фото: ремонт відділення лікарні у Валках (facebook com)
Автор: РБК-Україна

Департамент капітального будівництва Харківської облдержадміністрації уклав додаткову угоду з ТОВ "Смарт Будстрой" щодо реконструкції приймального відділення лікарні у Валках вартістю 1,059 млн.грн.

Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Як повідомили в "Харківському антикорупційному центрі", у 2020 році після проведення торгів з цією ж компанією уклали угоду на 15,37 млн грн.

Пізніше додатковими угодами сума зменшилася вполовину, але в грудні вже без торгів підряднику доплатили 4,24 млн грн. У квітні цього року чиновники відзвітували, що роботи вже завершені.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація була з реконструкція приймального відділення Дергачівської ЦРЛ.

28 квітня прес-служба ХОДА повідомила про те, що завершився ремонт цього приймального відділення. Підрядником стала компанія "Буд Гранд України", Вартість робіт склала 12,4 мільйона гривень.

Проте вже 5 травня Департамент комунального будівництва ХОДА підписав додатковий договір на заміну вікон, Демонтажні та інші роботи - на 750 тисяч гривень. Гроші без отримання тендеру отримав все те ж ТОВ "Буд Гранд України".

Як відомо, у листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Областная государственная администрация Харків больница тендер
NEWS
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми