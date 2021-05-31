Харківська ОДА виділила 1 млн грн на ремонт відділення лікарні, про відкриття якого вже відзвітувала

Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Як повідомили в "Харківському антикорупційному центрі", у 2020 році після проведення торгів з цією ж компанією уклали угоду на 15,37 млн грн.

Пізніше додатковими угодами сума зменшилася вполовину, але в грудні вже без торгів підряднику доплатили 4,24 млн грн. У квітні цього року чиновники відзвітували, що роботи вже завершені.