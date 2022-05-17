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Харьковская область снова со светом, - Тимошенко

Фото: Харьковская область снова со светом (t me)
Автор: Артем Горовенко

Во всех деоккупированных областях Украины активно восстанавливают критическую инфраструктуру. В частности, за минувшие сутки в Киевской области вернули свет в 15 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замруководителя офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

В Ирпене, где еще два месяца назад шли ожесточенные бои, восстановили газоснабжение на 96%.

В Черниговской области продолжается восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов. Для улучшения логистики в Нежинском районе на дороге Р-67 устроили временный проезд.

На восстановление инфраструктуры Житомирщины общинам, которые больше всего пострадали от российской агрессии, выделили 100 млн грн.

"Средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидации выбоин на дорогах и другие", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что в Народицкой тг продолжают разминирование территорий. В селе Залесье-Грезля восстанавливают газопровод. В селе Вакуленчук провели обследование водонапорной башни. В селе Сингуры и в Малинской территориальной общине завершили обследование поврежденных жилых домов.

"Харьковская область снова со светом! Только за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области, также подключено 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 жителей", - рассказал Тимошенко.

В Дергачах подключили к газу 2500 человек. В селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Казачок, Перовское и Лютовка подключены 1030 абонентов. В Чугуеве восстановили водоснабжение.

В Харькове запустили работу общественного транспорта. Маршруты скорректированы в зависимости от места ремонтных работ.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что на деоккупированных территориях Украины будут продолжать процесс восстановления.

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Харьковинфраструктура