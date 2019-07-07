Харьковская область стала центром неформальной встречи всех, кто хочет изменений, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (Facebook)

В Харькове проходит EdCamp Ukraine

В Харькове в пятый раз проходит Национальная (не)конференция EdCamp Ukraine. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Мероприятие объединило около 1000 педагогов и экспертов из всей Украины и еще 20 стран мира. По словам Светличной, Харьковская область стала центром неформальной встречи всех тех, кто хочет изменений.

«Уже 5-й год подряд в Харькове проходит (не)конференция EdCamp Ukraine 2019, и нам очень приятно, что именно Харьковщина стала центром неформальной встречи всех тех, кто хочет изменений. Самый главный аспект (не)конференции - это то, что инициатива идет снизу, и именно представители образования инициируют те вопросы и те изменения, которые нужно воплощать в образовании. Они проходят через органы государственной власти и воплощаются в практику. Это является основным – когда ты работаешь для людей, и польза приходит к людям», – подчеркнула во время открытия EdCamp Ukraine - 2019 Светличная.

В этом году магистральной темой (не)конференции стала «Хороший человек. Растим в Украине». Обращаясь к присутствующим, Светличная передала приветствие участникам мероприятия от президента Украины Владимира Зеленского.

Руководитель области отметила, что на протяжении 4 лет регион удерживает лидирующие позиции по качеству и уровню образования в Украине.

«Четыре года подряд Харьковская область является первой в Украине по качеству и уровню образования, опережая все города и все области. Мы очень гордимся нашими учителями, но для того, чтобы не стоять на одном месте, а с каждым годом сохранять эту планку, нужно учиться не только ученикам, но и учителям», – сказала Светличная.

Как отмечает сайт Харьковской ОГА, 5-й, юбилейный, EdCamp Ukraine продлится 3 дня. В программе мероприятия – круглые столы, экспертные и учительские сессии, открытые уроки и различные интерактивы. Третий день мероприятия пройдет под названием «После EdCamp» и будет набором мастер-классов от стейкхолдеровобразования из разных стран.

В течение (не)конференции педагоги уделят внимание вопросам воспитания учащихся, сохранения и развития Новой украинской школы, начала внедрения SEE Learning в Украине. Также во время мероприятия презентуют результаты опроса по повышению квалификации педагогов «Учить и учиться: как и куда расти украинскому учительству» и отчет по национальной апробации игровых инструментов для работы с молодежью в сфере противодействия и предотвращения коррупции.

В первый день EdCamp запланировано установление рекорда в поддержку престижа учительской профессии — масштабный флешмоб со световыми эффектами на площади Конституции в Харькове.