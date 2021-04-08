Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE

Харьковская область по состоянию на 8 апреля имеет все показатели для попадания в "красную" зону карантина. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой регион могут отнести в "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.