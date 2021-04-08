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Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE

Новина українською → Харьковская область, Четверг 08 апреля 2021 13:52
Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE Фото: Харквська область может вскоре попасть в "красную" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Харьковская область по состоянию на 8 апреля имеет все показатели для попадания в "красную" зону карантина. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой регион могут отнести в "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.

Напомним, Запорожская и Хмельницкая области с пятницы, 9 апреля, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регионы вошли в "красный" уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

С 9 апреля в регионах будут действовать усиленные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков, магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

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