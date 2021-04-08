Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE
Харьковская область по состоянию на 8 апреля имеет все показатели для попадания в "красную" зону карантина. Сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой регион могут отнести в "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Об этом заявил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Мы ожидаем, что сегодня-завтра состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области, и будет принято решение об отнесении Харьковской области в "красный" уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.
Он отметил, что сейчас в области есть все условия для принятия такого решения.
Напомним, Запорожская и Хмельницкая области с пятницы, 9 апреля, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регионы вошли в "красный" уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.
С 9 апреля в регионах будут действовать усиленные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков, магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.
При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.