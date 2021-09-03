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Под Харьковом установили пункты пропуска, работает санслужба: что произошло

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Харьковская область, Пятница 03 сентября 2021 14:08
Под Харьковом установили пункты пропуска, работает санслужба: что произошло Фото: в Харьковской области зафиксировали африканскую чуму свиней (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Национальном природном парке "Слобожанский" зафиксировали африканскую чуму свиней. На подъездных путях к селу Мурафа, вблизи которого находится парк, выставлены пункты пропуска из числа работников полиции и санитарно-эпидемической службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального природного парка "Слобожанский" обнаружили 9 голов мертвых свиней.

Работники ветеринарной клиники отобрали образцы для проведения исследования. По предварительным данным, причиной смерти животных является африканская чума. Туши свиней ликвидировали.

"2 сентября через средства массовой информации население оповестили о мерах личной безопасности и меры по недопущению распространения болезни. Также в селе Мурафа проводятся подворовые обходы с целью выявления владельцев погибших животных и не учтенных голов свиней", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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