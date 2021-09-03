Під Харковом встановили пункти пропуску, працює санслужба: що сталося

В Національному природному парку "Слобожанський" зафіксували африканську чуму свиней. На під'їзних шляхах до села Мурафа, поблизу якого знаходиться парк, виставлені пункти пропуску з числа працівників поліції та санітарно-епідемічної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області .

1 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на території Національного природного парку "Слобожанський" виявили 9 голів мертвих свиней.

Працівники ветеринарної клініки відібрали зразки для проведення дослідження. За попередніми даними, причиною смерті тварин є африканська чума. Туші свиней ліквідували.

"2 вересня через засоби масової інформації населення оповістили про заходи особистої безпеки та заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби. Також в селі Мурафа проводяться подворові обходи з метою виявлення власників загиблих тварин та не облікованих голів свиней", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 251 (порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.