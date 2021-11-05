Под Харьковом отремонтировали дорогу с самым интенсивным движением
В Харьковской области завершились дорожно-ремонтные работы на дороге областного значения О-212553 "Харьков - Липцы - Борисовка", считающейся одной из самых загруженных в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации.
Учитывая высокую интенсивность движения, в ходе ремонта на дороге был проведен также комплекс работ по обеспечению безопасности. В частности, здесь были установлены 3 интерактивных радара для измерения скорости. Также 2 светофора были оборудованы светодиодными сигнальными опорами.
Дополнительно на дороге установили маячки для обозначения пешеходных переходов и освещение.
За последние несколько лет дорогу О-212553 уже отремонтировали на участке от Харькова до села Русские Тишки, а также отрезок в поселке Липцы.
Напомним, недавно стало известно, что, начиная со следующего года, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" 29 областных больниц будут оборудывать вертолетными площадками.