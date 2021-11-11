ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго. Есть пострадавший

Новина українською →
Ракитное, Четверг 11 ноября 2021 12:15
Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго. Есть пострадавший Фото: мужчина обстрелял бригаду облэнерго (oblenergo.kharkov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковской области вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду "Харьковоблэнерго". Пострадал работник бригады облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Харьковоблэнерго".

Это произошло в поселке Ракитное Харьковской области. Работники облэнерго должны были отключить электроустановки потребителя из-за самовольного подключения.

Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления вызвали полицию. Работники облэнерго написали заявление о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку