Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго. Есть пострадавший

В Харьковской области вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду "Харьковоблэнерго". Пострадал работник бригады облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу " Харьковоблэнерго ".

Это произошло в поселке Ракитное Харьковской области. Работники облэнерго должны были отключить электроустановки потребителя из-за самовольного подключения.

Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления вызвали полицию. Работники облэнерго написали заявление о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.