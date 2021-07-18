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Под Харьковом двор журналиста забросали "коктейлями Молотова"

Автор: Артур Родивилов

В Харьковской области во двор журналиста неизвестные бросили три “коктейля Молотова”. Полицейские открыли уголовное производство по факту угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор домовладения в селе Циркуны.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, в Грузии оператор Общественного вещателя Илия Твалиашвили пострадал во время нападения противников ЛГБТ-сообщества. Вследствие этого он частично потерял зрение.

В Нидерландах умер криминальный журналист Питер де Врис, в которого стреляли на улице Амстердама вечером 6 июля. Журналист попал в больницу с огнестрельным ранением в голову.

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