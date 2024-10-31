У Харкові зросла кількість жертв через удар РФ по багатоповерхівці

Так, на першому поверсі під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка близько 25-30 років.

"Заяв від родичів чи знайомих по ньому не було. Встановлюється його особистість", - розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Також продовжується деблокування 15-річного хлопчика під завалами.

"Визначили місце, де під завалами знаходиться тіло ще однієї загиблої від бомб росіян дитини. Йдуть роботи по його деблокуванню", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Троє загиблих

Кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Харкові 30 жовтня зросла до трьох людей.

"Рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла 15-річного хлопця та чоловіка. Ще 35 осіб постраждали внаслідок атаки", - зазначили в Офісі генпрокурора після 14:00.

Є загроза обвалу

На місці прильоту тривають роботи з розбору завалів.

"Працює спеціальна техніка, яка створена саме для таких завдань. Зокрема, на третьому поверсі встановлено розпірки, які дозволяють стабілізувати конструктив та зменшити вірогідність обвалу", - розповів Терехов.

Після того, як всі завали будуть розібрані, фахівці почнуть роботу зі зняття усіх аварійних конструкцій та елементів, що можуть обвалитися.

"І вже тільки потому будинок буде обстежений на предмет, чи можна відремонтувати постраждалий підʼїзд, чи ні. У решті підʼїздів вже є тепло та вода. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Комунальники закривають контури", - додав міський голова.