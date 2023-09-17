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У Харкові збільшилася кількість постраждалих через вчорашній обстріл

Харків, Неділя 17 вересня 2023 12:11
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У Харкові збільшилася кількість постраждалих через вчорашній обстріл Фото: у Харкові збільшилася кількість постраждалих через вчорашній обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 16 вересня збільшилася. Поранення отримали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вчора місцева влада та правоохоронці повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 5 людей.

Як зазначив Синєгубов, станом на ранок кількість постраждалих виросла до 6 осіб.

"Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Харкова

Вчора вдень російські загарбники теж вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами "Іскандер-К".

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі.

Також цієї ночі окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни влучили у будівлю цивільного підприємства.

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