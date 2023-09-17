ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за вчерашнего обстрела

Харьков, Воскресенье 17 сентября 2023 12:11
UA EN RU
В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за вчерашнего обстрела Фото: в Харькове увеличилось количество пострадавших из-за вчерашнего обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате обстрела Харькова 16 сентября увеличилось. Ранения получили 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера местные власти и правоохранители сообщали, что в результате ракетного удара по Харькову пострадали 5 человек.

Как отметил Синегубов, по состоянию на утро количество пострадавших выросло до 6 человек.

"Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

Вчера днем российские захватчики тоже ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.

Также этой ночью оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине харков Война России против Украины
NEWS
Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна