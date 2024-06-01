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У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по будинку і оновили дані про жертв

Харків, Субота 01 червня 2024 18:59
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У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по будинку і оновили дані про жертв Фото: у Харкові уточнили кількість жертв удару по будинку (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові завершили пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці в Новобаварському районі, який стався в ніч на 31 травня. Місцева влада також уточнила кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської ОВА Олега Синєгубов та мера Харкова Ігоря Терехова.

"Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 постраждалі", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Водночас Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що окремі фрагменти восьмої жертви російського удару відправили на ДНК-експертизу, щоб ідентифікувати цю загиблу людину.

Обстріл будинку в Харкові

В ніч на 31 травня російська армія ракетами С-300 атакувала Харків з території Бєлгородської області. Під ударом опинилася п'ятиповерхівка у Новобаварському районі міста, а також підприємство. В результаті обстрілу підприємства також загинула одна людина.

Пошукові роботи на місці удару по п'ятиповерхівці тривали більше доби. Сьогодні рятувальники виявили тіло 75-річної жінки під завалами поблизу будинку. Ймовірно, її викинуло на подвір'я вибуховою хвилею.

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Війна Росії проти України Обстріл Харкова
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