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У Харкові затримали "ділка", який за 2500 доларів допомагав ухилянтам виїжджати з України

Субота 07 жовтня 2023 06:21
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У Харкові затримали "ділка", який за 2500 доларів допомагав ухилянтам виїжджати з України Ілюстративне фото: у Харкові затримали "ділка", який допомагав ухилянтам виїжджати з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Слідчі СБУ викрили жителя Харкова, який за винагороду допомагав виїздити з України ухилянтам від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Слідство з'ясувало, що 35-річний підозрюваний є керівником громадської волонтерської організації. Він підшукував потенційних клієнтів призовного віку, які не мають законних підстав для виїзду з країни, та пропонував їм допомогу за грошову винагороду.

За внесення даних до інформаційної системи "Шлях" чоловік брав грошову винагороду у розмірі 2500 доларів.

Його було затримано під час отримання грошей від одного з клієнтів. Також було вилучено підготовлений ним для передачі пакет документів для перетину кордону та грошову винагороду.

Відповідно до ухвали судді чоловік має утримуватись під вартою 60 діб з правом внесення застави у розмірі 214 720 гривень.

Фото: затримання (dpsu.gov.ua)

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Нагадаємо, що після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

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