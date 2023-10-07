В Харькове задержали "дельца", который за 2500 долларов помогал уклончанам выезжать из Украины

Следователи СБУ разоблачили жителя Харькова, который за вознаграждение помогал выезжать из Украины уклоняющимся от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Следствие выяснило, что 35-летний подозреваемый является руководителем общественной волонтерской организации. Он подыскивал потенциальных клиентов призывного возраста, у которых нет законных оснований для выезда из страны, и предлагал им помощь за денежное вознаграждение.

За внесение данных в информационную систему "Путь" мужчина брал денежное вознаграждение в размере 2500 долларов.

Он был задержан при получении денег от одного из клиентов. Также был изъят подготовленный им для передачи пакет документов для пересечения границы и денежное вознаграждение.

Согласно постановлению судьи, мужчина должен содержаться под стражей 60 суток с правом внесения залога в размере 214 720 гривен.

Фото: задержание (dpsu.gov.ua)

Проверки военкомов по всей Украине

Напомним, что после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всех областных военкомов.

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