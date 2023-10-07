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В Харькове задержали "дельца", который за 2500 долларов помогал уклончанам выезжать из Украины

Суббота 07 октября 2023 06:21
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В Харькове задержали "дельца", который за 2500 долларов помогал уклончанам выезжать из Украины Иллюстративное фото: в Харькове задержали "дельца", который помогал уклоняющимся выезжать из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Следователи СБУ разоблачили жителя Харькова, который за вознаграждение помогал выезжать из Украины уклоняющимся от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Следствие выяснило, что 35-летний подозреваемый является руководителем общественной волонтерской организации. Он подыскивал потенциальных клиентов призывного возраста, у которых нет законных оснований для выезда из страны, и предлагал им помощь за денежное вознаграждение.

За внесение данных в информационную систему "Путь" мужчина брал денежное вознаграждение в размере 2500 долларов.

Он был задержан при получении денег от одного из клиентов. Также был изъят подготовленный им для передачи пакет документов для пересечения границы и денежное вознаграждение.

Согласно постановлению судьи, мужчина должен содержаться под стражей 60 суток с правом внесения залога в размере 214 720 гривен.

Фото: задержание (dpsu.gov.ua)

Проверки военкомов по всей Украине

Напомним, что после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всех областных военкомов.

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