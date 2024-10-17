За даними слідства, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель, якого завербували в Росії, де проживала його дружина. Після початку повномасштабної війни він втік до РФ, але у травні 2023 року, за вказівкою співробітника ФСБ Євгенія Коняхіна, повернувся до Харкова через треті країни для виконання завдань ворога.

Основними цілями окупантів були українські військові полігони, де проводились навчання захисників. Агент здійснював розвідувальні операції під виглядом робочих поїздок, фіксуючи оборонні об’єкти. Він також намагався використовувати своїх знайомих, зокрема військових і волонтерів, для збору інформації.

СБУ вчасно викрила агента та задокументувала його злочинну діяльність. Під час спецоперації його затримали.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: У Харкові затримали агента ФСБ, який допомагав росіянам у підготовці нових ударів по регіону (t.me/SBUkr)