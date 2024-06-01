В Харкові вже 7 загиблих через влучання РФ у будинок
Окупанти вже вбили сімох людей, поціливши в будинок в Харкові у п'ятницю, 31 травня. Ще двоє людей можуть бути під завалами.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - розповів він.
Зв даними голови ОВА, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.
Обстріл Харкова
31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, у тому числі атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.
Загалом у місті було зафіксовано 5 влучень. Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.
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