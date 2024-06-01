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В Харкові вже 7 загиблих через влучання РФ у будинок

Харків, Субота 01 червня 2024 09:15
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В Харкові вже 7 загиблих через влучання РФ у будинок Фото: у Харкові 7 людей загинули через удар по будинку 31 травня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вже вбили сімох людей, поціливши в будинок в Харкові у п'ятницю, 31 травня. Ще двоє людей можуть бути під завалами.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - розповів він.

Зв даними голови ОВА, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Обстріл Харкова

31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, у тому числі атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.

Загалом у місті було зафіксовано 5 влучень. Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.

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