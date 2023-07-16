У Харкові через детонацію снаряда постраждали двоє людей

У Харкові від детонації невідомого вибухонебезпечного предмета постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської ОВА в Telegram .

Підрив вибухового пристрою стався 16 липня близько 17:15 у Немишлянському районі.

Попередньо встановлено, що двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет.

В результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба та були госпіталізовані.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;

не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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