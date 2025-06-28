У Харкові на тлі атаки дронів пролунали вибухи: що відомо

Зокрема, перший звук вибуху в місті було чути приблизно о 19:38. Після цього пабліки писали про ще низку вибухів.

Напередодні Олег Синєгубов повідомив, що над містом та областю фіксуються дрони.

"Ворожі БпЛА зафіксовано в небі над Харковом і областю. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що з півночі в напрямку Харкова фіксуються безпілотники.

Оновлено о 19:48

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що над містом було збито дрон. Водночас атака ще продовжується.

"Силами оборони над Харковом був збитий ударний дрон. Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.