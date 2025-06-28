UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Харкові на тлі атаки дронів пролунали вибухи: що відомо

Фото: людей закликали бути в укриттях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 28 червня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві канали, Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, перший звук вибуху в місті було чути приблизно о 19:38. Після цього пабліки писали про ще низку вибухів.

Напередодні Олег Синєгубов повідомив, що над містом та областю фіксуються дрони.

"Ворожі БпЛА зафіксовано в небі над Харковом і областю. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що з півночі в напрямку Харкова фіксуються безпілотники.

Оновлено о 19:48

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що над містом було збито дрон. Водночас атака ще продовжується.

"Силами оборони над Харковом був збитий ударний дрон. Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а часом застосовують для обстрілів ракети.

Так, у ніч на 25 червня ворог завдав по місту щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки було пошкоджено незаселений житловий будинок і виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні