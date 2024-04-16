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У Харкові та області введуть нові графіки відключень світла

Вівторок 16 квітня 2024 17:11
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У Харкові та області введуть нові графіки відключень світла Ілюстративне фото: у ХАркові змінять графіки відключення світла з 17 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Харкові та області з 17 по 20 квітня діятимуть оновлені графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Графіки запроваджено через російські удари по енергетичних об'єктах. В них вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - написав Синєгубов.

Що передувало

Нагадаємо, перебої зі світлом у Харкові спостерігаються через постійні атаки російських окупантів. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури в області своїми балістичними ракетами та дронами.

Зокрема, під час масованого удару по Україні 11 квітня внаслідок атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з пошкоджених ТЕЦ живила Харків, зазначав міський голова Ігор Терехов.

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