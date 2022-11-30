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В Харкові та області можуть скоротити комендантську годину

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Харків, Середа 30 листопада 2022 14:14
В Харкові та області можуть скоротити комендантську годину Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook com synegubov official)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській області розглядають можливість зміни тривалості комендантської години. Пропонується, щоб комендантська година тривала з 23.00 вечора до 5.00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Багато людей повертаються. У зв’язку з цим ми навіть розглядаємо питання щодо зміни дії комендантської години", - розповів він.

За словами очільника регіону, є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу комендантської години - із 23.00 до 05.00.

"Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що в Харкові та області, починаючи з 25 серпня, комендантська година діє з 22:00 до 6:00.

Як повідомлялось, з 1 грудня по всій Миколаївській області, окрім нещодавно звільнених територій, скорочується комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

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харков Комендантська година
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