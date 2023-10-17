У Харкові та області "ловить" радіо окупантів. В ОВА дали перелік частот

"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації наголошують, що що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківської області.

"Слобожанське FM" також мовить на частотах:

Балаклія - 104,9 МГц;

Зміїв - 90,8 МГц;

Близнюки - 100,1 МГц;

Барвінкове - 103,4 МГц.

Зазначимо, що російські окупанти під час захоплення населених пунктів насамперед займають будинки з доступом до радої частот та ТБ. Наприклад, у березні 2022 року російські війська взяли під контроль радіо та телебачення у Мелітополі. Хоча на той момент вони контролювали місто лише по периметру.