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У Харкові судитимуть чоловіка за розкриття місця розташування військових

Середа 27 листопада 2024 12:50
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У Харкові судитимуть чоловіка за розкриття місця розташування військових Фото: У Харкові судитимуть чоловіка за розкриття місця розташування військових (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові затримали 38-річного чоловіка, який розповсюджував інформацію про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань. Ці дії були вчинені в умовах воєнного стану, що кваліфікується за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, у жовтні цього року чоловік, рухаючись автомобілем через блокпост у Харкові, зняв на відео військовослужбовців, які несли службу.

Згодом він змонтував ролик, додавши точні координати блокпоста та особисті дані військових. У відео "блогер" висловлював маніпулятивні тези та звинувачення на адресу захисників України.

Правоохоронці наголошують, що поширення подібної інформації без дозволу Генштабу ЗСУ, Міноборони або інших уповноважених органів є забороненим і створює загрозу для безпеки.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою та очікує на суд у Дзержинському районному суді Харкова. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Крім того, СБУ та Нацполіція затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення Росії готували теракти по Україні.

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Харків Прокуратура
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