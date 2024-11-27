У Харкові судитимуть чоловіка за розкриття місця розташування військових

У Харкові затримали 38-річного чоловіка, який розповсюджував інформацію про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань. Ці дії були вчинені в умовах воєнного стану, що кваліфікується за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у жовтні цього року чоловік, рухаючись автомобілем через блокпост у Харкові, зняв на відео військовослужбовців, які несли службу.

Згодом він змонтував ролик, додавши точні координати блокпоста та особисті дані військових. У відео "блогер" висловлював маніпулятивні тези та звинувачення на адресу захисників України.

Правоохоронці наголошують, що поширення подібної інформації без дозволу Генштабу ЗСУ, Міноборони або інших уповноважених органів є забороненим і створює загрозу для безпеки.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою та очікує на суд у Дзержинському районному суді Харкова. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.