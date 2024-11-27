В Харькове будут судить мужчину за раскрытие места расположения военных
В Харькове задержали 38-летнего мужчину, который распространял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Эти действия были совершены в условиях военного положения, что квалифицируется по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, в октябре этого года мужчина, двигаясь на автомобиле через блокпост в Харькове, снял на видео военнослужащих, которые несли службу.
Впоследствии он смонтировал ролик, добавив точные координаты блокпоста и личные данные военных. В видео "блогер" высказывал манипулятивные тезисы и обвинения в адрес защитников Украины.
Правоохранители отмечают, что распространение подобной информации без разрешения Генштаба ВСУ, Минобороны или других уполномоченных органов является запрещенным и создает угрозу для безопасности.
Обвиняемый сейчас находится под стражей и ожидает суда в Дзержинском районном суде Харькова. Ему грозит до восьми лет заключения.
Напомним, СБУ разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Кроме того, СБУ и Нацполиция задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу России готовили теракты по Украине.
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