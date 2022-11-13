У Харкові пролунали вибухи

У неділю, 13 листопада, у Харкові було чути вибухи. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальні подробиці події. Жителям міста та області необхідно пройти в укриття.