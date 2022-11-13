У Харкові пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
У неділю, 13 листопада, у Харкові було чути вибухи. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальні подробиці події.
Жителям міста та області необхідно пройти в укриття.
Нагадаємо, 5 листопада прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.
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