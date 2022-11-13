В Харькове прогремели взрывы

В воскресенье, 13 ноября, в Харькове были слышны взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более детальные подробности о происшествии. Жителям города и области необходимо пройти в укрытие.