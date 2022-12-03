У Харкові масштабна аварія на тепломережі: у двох районах відключили опалення

"Дефект на тепломагістралі великого діаметру. Працівникам КП "Харківські теплові мережі" довелося оперативно відключити 11 теплорозподільчих станцій та частково злити комунікації будинків по бульвару Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги. Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду.

"Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекта на трубі. Під'їзди оперативно розповітрять", - додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль - одна з найстаріших теплових артерій міста, яка несе велике навантаження по транспортуванню тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтноі кампаніі.

Під тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями: