У Харкові контрактниця коригувала удари РФ в обмін на "близькі стосунки"

"Служба безпеки затримала ще двох коригувальників ФСБ у Харківській області. Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів", - повідомили в службі.

Однією з інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області.

Жінку завербували через Telegram-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за "пересічного" громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.