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У Харкові газифікували нову котельню для лікарні

Фото: у Харкові газифікували нову котельню для лікарні (прес-служба"Харківміськгазу")
Автор: Артем Горовенко

У Харкові на території однієї з лікарень за тиждень, замість зруйнованої, встановили індивідуальну модульну котельню, яка працює на природному газі. Усього в Харкові вже встановлено та газифіковано 17 модульних котелень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Харківміськгазу".

Потужність нової котельні складає 6 МВт. Вона забезпечуватиме теплом всі корпуси медзакладу. Тепер лікарня не залежатиме від місцевої ТЕЦ, яка сильно постраждала від ворожих ракетних обстрілів на Новий рік.

Котельню встановлено зусиллями фахівців "Харківських теплових мереж" та "Харківміськгазу". Газовики проклали до неї мережу середнього тиску та встановили шафовий газорегулювальний пункт. Це обладнання було виготовлено всього за тиждень на заводі RGC Production.

Фахівці "Харківміськгазу" замінили зношене регулювальне обладнання на сучасне та встановили нові прилади обліку газу.

Згідно з інформацією тепломереж, у Харкові протягом 2023 року планують встановити ще 12 таких модульних котелень.

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