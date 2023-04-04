У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати

Сьогодні, 4 квітня, у Харкові від вибуху гранати загинув чоловік. В момент вибуху він тримав її в руці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Поліція повідомила, що близько 19:00 до них надійшло повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, ззовні схожий на гранату.

"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група... На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці", - заявили правоохоронці.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер. Поліцейські встановили, що загиблим є 36-річний мешканець Донецької області.

"Наразі працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини", - додали в поліції.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області чоловік намагався перенести російську вибухівку, однак вона здетонувала у нього в руках.

Окрім того, у Херсонській області загинув електромонтер, який днями підірвався на російській міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.