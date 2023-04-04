У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати
Сьогодні, 4 квітня, у Харкові від вибуху гранати загинув чоловік. В момент вибуху він тримав її в руці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Поліція повідомила, що близько 19:00 до них надійшло повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, ззовні схожий на гранату.
"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група... На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці", - заявили правоохоронці.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер. Поліцейські встановили, що загиблим є 36-річний мешканець Донецької області.
"Наразі працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини", - додали в поліції.
Нагадаємо, вчора в Херсонській області чоловік намагався перенести російську вибухівку, однак вона здетонувала у нього в руках.
Окрім того, у Херсонській області загинув електромонтер, який днями підірвався на російській міні.
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