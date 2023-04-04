ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати

Новость на русском →
Харків, Вівторок 04 квітня 2023 23:15
У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати Фото: в Харкові чоловік підірвав гранату в руці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 квітня, у Харкові від вибуху гранати загинув чоловік. В момент вибуху він тримав її в руці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Поліція повідомила, що близько 19:00 до них надійшло повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, ззовні схожий на гранату.

"За адресою терміново виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група... На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці", - заявили правоохоронці.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер. Поліцейські встановили, що загиблим є 36-річний мешканець Донецької області.

"Наразі працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини", - додали в поліції.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області чоловік намагався перенести російську вибухівку, однак вона здетонувала у нього в руках.

Окрім того, у Херсонській області загинув електромонтер, який днями підірвався на російській міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну