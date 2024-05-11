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У Харкові було чути кілька вибухів

Фото: вибухи у Харкові пролунали вночі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові було чути декілька вибухів сьогодні вночі, 11 травня. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Повітряних сил ЗСУ, раніше у Харківській та Полтавській областях оголосили про ракетну загрозу.

За даними кореспондентів "Суспільного", один із вибухів, ймовірно, пролунав за межами обласного центру. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Наступ РФ на Харківську область

Вчора, 10 травня, ЗСУ зафіксували спроби росіян прорвати кордон на півночі Харківської області. Ворогу цього зробити не вдалося - він зазнав втрат в особовому складі та техніці. Але спроби наступу продовжуються.

Нацгвардія вже оприлюднила фото, на яких можна побачити знищені російські БМП та ліквідованих російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Харківській області. Зокрема, було обговорено посилення кордону у регіоні.

Більш детально про ситуацію в Харківській області – у матеріалі РБК-Україна.

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