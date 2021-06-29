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"Харьковгоргаз" провел инвентаризацию счетчиков у 35 тысяч клиентов

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Харьков, Вторник 29 июня 2021 17:07
"Харьковгоргаз" провел инвентаризацию счетчиков у 35 тысяч клиентов Газовый счетчик (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

Контролеры АО "Харьковгоргаз" с помощью мобильного приложения "104.ua Контроллеры" проводят контрольную сверку показаний узлов учета газа. За два месяца обработаны показания счетчиков у 35 тысяч клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Использование приложения и контрольная фотофиксация позволяют избежать разногласий и привести показатели счетчиков газа в соответствие фактических начислений. Данные в онлайн режиме обновляются в лицевом счете клиента", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, приложение "104.ua Контроллеры" позволяет упростить процесс контрольной сверки, которая длится всего несколько минут. В приложении контроллер фиксирует не только показатели прибора учета, но и его техническое состояние.

Также в пресс-службе отметили, что визит работников газораспределительной компании является полностью безопасным для клиентов. Все контролеры перед началом рабочего дня проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

"Ежемесячно, с 1 по 5 число, потребители газа передают в АО "Харьковгоргаз" показания газовых счетчиков. Это можно сделать, позвонив в контакт-центр, отправив sms-сообщение, внести данные через Личный кабинет, либо воспользоваться чат-ботами в Viber и Telegram", - говорится в сообщении.

Если показания по каким-то причинам не были отражены в Лицевом счете, потребитель может обратиться к "104.ua Клиентское пространство".

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