"Харьковгоргаз" проинвестировал в модернизацию сетей около 6,3 млн гривен

В 2021 году АО "Харьковгоргаз" инвестировал более 6,3 млн гривен в газораспределительную сеть Харькова. Специалисты компании провели модернизацию и редизайн около 2,5 км систем газоснабжения для устойчивой работы в период отопительного сезона.

Согласно Плану развития компании, который является частью долгосрочной стратегии, специалисты "Харьковгоргаза" в течение года модернизировали 9 устаревших ШГРП на современные аналоги производства RGC Production, выполнили полную реконструкцию двух ГРП с заменой изношенного оборудования, установили одну новую задвижку большого диаметра в газовом колодце и пять кранов на газопроводах-вводах в жилых домах.

"Модернизация газовых сетей – комплекс мер, направленных на поддержку бесперебойной и безопасной работы системы газоснабжения города Харькова, особенно в осенне-зимний период. На соответствующие работы выделяются средства по тарифу на распределение газа. Обновленные газовые сети будут долгое время обеспечивать безопасное распределение газа потребителям Харькова", - отмечает главный инженер АО "Харьковгоргаз" Игорь Шухат.

В АО "Харьковгоргаз" призывают потребителей своевременно оплачивать услугу по доставке природного газа, ежемесячно до 20 числа. Таким образом, газовая компания сможет своевременно направлять средства на текущие и капитальные ремонтные работы, а также надлежащее обслуживание сетей газоснабжения и сооружений на них, говорят в пресс-службе.