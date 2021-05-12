"Харьковгоргаз": большинство вызовов аварийной службы связаны с утечкой газа

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" отработала 5,3 тысячи заявок от потребителей природного газа. Из них почти 3 тысячи вызовов связаны с утечкой газа в квартирах и подъездах многоквартирных домов.

"Самыми распространенными причинами утечек газа является отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей и самовольное вмешательство потребителей в системы газоснабжения, в частности, замена газовых приборов. Собственники жилья, ОСМД, согласно закону, обязаны подписать договор на проведение технического обслуживания внутридомовых сетей системы газоснабжения. Осуществлять соответствующие работы может компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, материально-техническую базу и квалифицированный персонал", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственны собственники, за общие сети в многоэтажках – балансодержатель (ОСМД, управляющая компания или другое предприятие, которое оказывает услугу по содержанию дома).

"Законом "О жилищно-коммунальных услугах" определено, что техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах осуществляется за счет собственников такого многоквартирного дома. А управитель многоквартирного дома, объединения совладельцев многоквартирного дома, другое уполномоченное собственниками лицо должны заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома с оператором газораспределительной системы или другим субъектом хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фактически, внутридомовые сети – это все газовые сети от вентиля на входе в дом: газовые трубы на фасадах зданий и внутри помещений, подключенное к ним оборудование.

"Получить консультацию относительно технического обслуживания и подписать договор можно в 104.ua клиентских мест, по адресу: Гимназическая набережная 18а и пр-т Архитектора Алешина,5", - говорится в сообщении.