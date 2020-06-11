В "Харьковгазе" впервые заработали выездные Центры обслуживания клиентов

Газовый вентиль (УНИАН)

Прием потребителей происходит с соблюдением всех рекомендаций Минздрава

Впервые прием клиентов специалистами центров обслуживания АО "Харьковгаз" осуществляется в самых отдаленных уголках Харьковской области. Выездные ЦОКи заработали на базе Купьянского отделения и будут осуществлять прием потребителей в селах шести районов области.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаза".

"Первые шесть приемов потребителей специалистами центров обслуживания клиентов проведены в селах Купьянского и Двуречанского районов. Впоследствии, кроме этих районов, запланированы консультации клиентов в населенных пунктах Изюмского, Барвенковского, Боровского, Шевченковского районов области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что приемы потребителей происходят с соблюдением всех рекомендаций Минздрава. Один оператор одновременно принимает лишь одного потребителя, на рабочих местах находятся дезинфицирующие средства, специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Работа выездных ЦОКов стала возможна благодаря поддержке местных органов власти и поселковых глав. Прием потребителей специалистами АО "Харьковгаз" проводится в помещениях поселковых советов, с заранее размещенными объявлениями относительно даты и времени приема", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, активно выездные центры обслуживания будут работать перед началом отопительного сезона. В то время, когда у клиентов компании увеличивается потребность в консультациях.

Во время приема клиенты АО "Харьковгаз" могут:

получить профессиональную консультацию по газовым вопросам;

оформить заявление на установку, замену газового оборудования, техническое обслуживание газовых приборов, и тому подобное.

оформить заявление на переоформление лицевого счета;

получить помощь в подключении к онлайн-сервисам АО "Харьковгаз".

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Автор: Мария Тарарыева