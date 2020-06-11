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В "Харківгазі" вперше запрацювали виїзні Центри обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     11.06.2020 - 16:29
В "Харківгазі" вперше запрацювали виїзні Центри обслуговування клієнтів
Газовий вентиль (УНІАН)

Прийом споживачів відбувається з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ

Вперше прийом клієнтів фахівцями центрів обслуговування АТ "Харківгаз" здійснюється у найвіддаленіших куточках Харківської області. Виїзні ЦОКи запрацювали на базі Куп'янського відділення і будуть здійснювати прийом споживачів в селах шести районів області.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

"Перші шість прийомів споживачів фахівцями центрів обслуговування клієнтів проведені в селах Куп'янського та Дворічанського районів. Згодом, крім цих районів, заплановані консультації клієнтів в населених пунктах Ізюмського, Барвінківського, Борівського, Шевченківського районів області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що прийоми споживачів відбуваються з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ. Один оператор одночасно приймає лише одного споживача, на робочих місцях знаходяться дезінфікуючі засоби, фахівці забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Робота виїзних ЦОКів стала можлива завдяки підтримці місцевих органів влади та селищних голів. Прийом споживачів фахівцями АТ "Харківгаз" проводиться в приміщеннях селищних рад, з заздалегідь розміщеними оголошеннями щодо дати та часу прийому", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найактивніше виїзні центри обслуговування працюватимуть перед початком опалювального сезону. В час, коли у клієнтів компанії збільшується потреба в консультаціях.

Під час прийому клієнти АТ "Харківгаз" можуть:

отримати фахову консультацію з газових питань;

оформити заяву на встановлення, заміну газового обладнання, технічне обслуговування газових приладів, тощо.

оформити заяву на переоформлення особового рахунку;

отримати допомогу в підключенні до онлайн-сервісів АТ "Харківгаз".

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Харківгаз
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