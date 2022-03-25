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"Харьковгаз" восстановил газоснабжение в двух населенных пунктах после обстрела

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Харьковская область, Пятница 25 марта 2022 13:06
"Харьковгаз" восстановил газоснабжение в двух населенных пунктах после обстрела Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

АО "Харьковгаз" восстановил газоснабжение после ракетного обстрела. Российские оккупанты выпустили четыре ракеты в одном из городов в Харьковской области. Другой город - обстреляли из артиллерии. Уже утром харьковские газовики приступили к восстановительным работам в обоих населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"За день работ специалистам АО "Харьковгаз" удалось восстановить газоснабжение до 40 частных домов. Там где хозяева эвакуировались – газоснабжение будет восстановлено после их возвращения", - говорится в сообщении.

&quot;Харьковгаз&quot; восстановил газоснабжение в двух населенных пунктах после обстрела

В общем, за сутки 24 марта газовикам удалось возобновить доставку газа до почти 1 300 домохозяйств в Харьковской, Запорожской, Сумской, Киевской и Днепропетровской областях. С начала войны оккупанты лишили газа более 300 000 домохозяйств по всей Украине.

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