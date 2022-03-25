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"Харківгаз" відновив газопостачання у двох населених пунктах після обстрілу

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Харківська область, П'ятниця 25 березня 2022 13:06
"Харківгаз" відновив газопостачання у двох населених пунктах після обстрілу Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Харківгаз" відновив газопостачання після ракетного обстрілу. Російські окупанти випустили чотири ракети в одному з міст у Харківській області. Інше місто – обстріляли з артилерії. Вже зранку харківські газовики приступили до відновлювальних робіт в обох населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"За день робіт спеціалістам АТ "Харківгаз" вдалося відновити газопостачання до 40 приватних будинків. Там де господарі евакуювалися – газопостачання буде відновлене після їх повернення", - йдеться у повідомленні.

&quot;Харківгаз&quot; відновив газопостачання у двох населених пунктах після обстрілу

Загалом, за добу 24 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до майже 1 300 домогосподарств в Харківській, Запорізькій, Сумській, Київській і Дніпропетровській областях. З початку війни окупанти позбавили газу понад 300 000 домогосподарств по всій Україні.

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