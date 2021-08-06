"Харьковгаз": теплоснабжающие предприятия за год увеличили долги на 52%

По состоянию на начало июля сумма долгов предприятий-производителей тепла для нужд населения Харьковской области перед АО "Харьковгаз" выросла почти на 52%. Такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

"В 2021 году предприятия, которые производят тепло для нужд населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Харьковгаз". Если на начало июля сумма долгов составляла 16,7 млн гривен, то в этом году она превысила 25 млн гривен. Среди крупнейших должников за услуги распределения газа ООО "Нефтегазодобывающая компания", КП Тепловых сетей, КП "Теплоэнерго" г. Лозовая, ОИТЦ КП", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Харьковгаз" и проведения плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по ремонтам и модернизации объектов газораспределительной системы, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильных доставок газа в течение отопительного сезона всем категориям потребителей.

Так же из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"Третью часть средств, поступающих за услуги доставку газа, оплачивают предприятия ТКЭ. Поэтому снижение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих компаний негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.